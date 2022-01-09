На Вінниччині підтвердили 205 нових випадків коронавірусу

На Вінниччині за минулу добу лабораторно підтвердили 205 нових випадків коронавірусу. Це на 41 більше, аніж напередодні. Одужали 215 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 7. Такі дані МОЗ України станом на ранок 9 січня.

Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 113 803 випадках. З них одужали 106 054 людини. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 177 вінничан.

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 150 мешканців області. Другою дозою імунізувалися 475 вінничан.

Станом на ранок 9 січня в Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичних працівників. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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