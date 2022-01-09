Снігопад на Тернопільщині: ситуація на дорогах державного значення

8-сантиметровий шар снігу випав на Тернопільщині за останню ніч. 9 січня на всіх дорогах загального користування державного значення області працює снігоприбиральна техніка. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

За її словами, на проїжджу частину станом на 8 ранку висипали 1 825 тонн протиожеледної суміші піску та солі.

"Проїзд державними дорогами Тернопільщини забезпечують 135 одиниць техніки та патрулюють 28 екіпажів. Залучено 78 КДМ і 29 навантажувачів. Дороги патрулюють 28 екіпажів", – каже Лебедюк.

Речниця розповіла, негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок. У Тернопільській області їх є 38 (2 з яких – для легкових авто). Відшукати майданчики можна на мапі.

У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів з південного сходу на території Тернопільської області та місті Тернопіль вночі та в першій половині дня 09 січня 2022 року очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

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