126 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

8 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 126 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 2 810 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 8 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 29 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький район – 1621 (+7);
- Гадяч – 2327 (+6);
- Зіньківський район – 2764 (+13);
- Котелевський район – 1911 (+4);
- Кременчук – 18073 (+14);
- Кременчуцький район – 2543 (+11) ;
- Лохвицький район – 3693 (+4);
- Новосанжарський район – 2103 (+17) ;
- Полтава – 47798 (+32);
- Полтавський район – 7270 (+9);
- Семенівський район – 1486 (+9).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 788 людей. Одужали за увесь час 133 910 людей, а летальних випадків — 3 796 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 082 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19