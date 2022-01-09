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126 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
КОРОНАВІРУСРегіони

126 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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126 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pexels.com

8 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 126 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 2 810 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 8 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 29 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький район – 1621 (+7);
  • Гадяч – 2327 (+6);
  • Зіньківський район – 2764 (+13);
  • Котелевський район – 1911 (+4);
  • Кременчук – 18073 (+14);
  • Кременчуцький район – 2543 (+11) ;
  • Лохвицький район – 3693 (+4);
  • Новосанжарський район – 2103 (+17) ;
  • Полтава – 47798 (+32);
  • Полтавський район – 7270 (+9);
  • Семенівський район – 1486 (+9).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 788 людей. Одужали за увесь час 133 910 людей, а летальних випадків — 3 796 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 082 жителі регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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