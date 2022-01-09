126 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

8 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 126 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 2 810 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 8 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 29 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький район – 1621 (+7);

Гадяч – 2327 (+6);

Зіньківський район – 2764 (+13);

Котелевський район – 1911 (+4);

Кременчук – 18073 (+14);

Кременчуцький район – 2543 (+11) ;

Лохвицький район – 3693 (+4);

Новосанжарський район – 2103 (+17) ;

Полтава – 47798 (+32);

Полтавський район – 7270 (+9);

Семенівський район – 1486 (+9).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 788 людей. Одужали за увесь час 133 910 людей, а летальних випадків — 3 796 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 082 жителі регіону.

Що відомо: