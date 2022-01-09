У херсонській бібліотеці дітей вчать німецької мови

У Херсонській бібліотеці ім. О. Гончара відбулося перше заняття клубу для школярів, де вивчатимуть німецьку мову. Урок провели за допомоги настільного театру Камішібай. З першими відвідувачами курсів поспілкувалися кореспонденти Суспільного.

Єлизавета Ладичук трохи знайома з німецькою мовою, говорить – така форма подачі знань для неї цікава.

"Я дуже люблю таку форму навчання, бо це для матеріалу більш сприятливе. В тебе в голові все більш упорядковується", - розказує дівчина.

Урок відбувся у відділі документів іноземними мовами. Школярам розповіли різдвяну історію, після чого вони по ролях переказали почуте та вивчили декілька слів німецькою.

"Завдяки Інституту Гете у нас з`явився такий новий засіб – це японський настільний театр Камішібай. Це дуже гарне джерело і початок для навчання та і взагалі для спілкування, будь-якої мови, власне німецької. У нас до нього вже є декілька оповідань готових. Але тут можна додавати багато своїх історій", - розказала завідувачка відділу документів іноземними мовами Херсонської бібліотеки ім. О. Гончара Тетяна Донченко.

Камішібай – це паперовий театр, в якому малюнки розміщені в дерев’яній рамі, яка нагадує портал театру. Домініка Домбровська третій рік вивчає німецьку в школі. Зізнається – тут вчитися легше.

"В школі це дається трішки складно. А тут тобі можуть більше приділити уваги. Щось нове буду для себе пізнавати", - говорить дівчина.

Софія Донченко цього дня німецьку вчила вперше. Надалі планує це продовжити.

"Мені здається, так легше запам`ятати мову. Мені не було дуже складно запам`ятати, я взагалі швидко запам`ятовую слова і я вдома вже чула, як вчать німецьку, чула цю мову", - каже Софія.

Клуб з вивчення німецької працюватиме щотижня, сказала завідувачка відділу документів іноземними мовами Херсонської бібліотеки ім. О. Гончара Тетяна Донченко.

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