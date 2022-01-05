Грузинка навчає херсонців особливостей своєї національної кухні

Святковий настрій, грузинські традиції, родинні історії – а в результаті смачні хачапурі. Як втілюється в життя такий рецепт від херсонки Еліко Маркелія - дізналось Суспільне.

Новорічні свята в Херсоні з присмаком Грузії – у такій атмосфері пройшов майстер-клас від голови грузинської діаспори в Херсоні Еліко Маркелія.

"В мене була дуже давня мрія - зробити винний будинок у Херсоні, в Україні, бо виноробство в Грузії – це давня історія, це повага до культури грузинського народу. У нашому будинку ми розповідаємо про культуру Грузії, про традиції грузинські. І це дуже важливо, щоб наші діти не забували наших традицій", - каже жінка.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Відсвяткувати Новий рік і Різдво у дружньому колі, водночас цікаво та корисно, вирішили членкині громадської організації "Успішна жінка", розповіла Анжела Литвиненко.

"Коли я дізналася, що є майстер-класи у Еліко, це просто захопило, оскільки місто Херсон у нас багатонаціональне, а громадська організація працює з різними категоріями жінок, в тому числі враховує компоненти різних культур і їх особливостей, то для нас надзвичайно цікаво взяти участь у такому майстер-класі та ближче познайомитися з культурою Грузії", -розповіла голова громадської організації "Успішна жінка".

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Секрети приготування хачапурі та лобіо, традиції грузинської гостинності, родинні історії розповідала Еліко Маркелія своїм гостям.

"Грузини сидять за столом, п’ють вино, пригощають усіх людей, котрі йдуть. А наступного дня дивляться: черги немає і йдуть до Господа. Господи, кажуть, ми прийшли по землю. А він говорить: а де ж ви були раніше? Я її вчора всю роздав. Але грузини говорять: ось бачиш галявину, бачиш – люди сидять? Ми пили за твоє здоров’я, годували всіх нужденних і чекали, поки Ти всім роздаси землю. Господь подивився та говорить: що ж, тоді я віддаю вам свій рай. Ось звідки в грузинів з’явилася така земля", - розповіла Еліко Маркелія.

"Ви знаєте, я сьогодні побувала віртуально в Грузії. Чому? Набір продуктів – він наш, український: та ж квасоля, той же сир, те ж борошно для пиріжків. Але особливий стиль приготування, особлива енергетика, які нам надавала сьогодні Еліко, зробили з тих самих продуктів інший набір. Тому ми будемо смакувати ті ж самі продукти, але по-грузинськи та в Грузії", - каже співзасновниця громадської організації "Успішна жінка" Любов Окатова.

Еліко говорить, на її майстер-класи приїздять гості навіть з Італії та Америки. І їй приємно, що в грузинів і українців так багато спільного: любов до родини, повага до традицій, звичка весело та щиро святкувати.

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