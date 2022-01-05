Грузинка навчає херсонців особливостей своєї національної кухні

Святковий настрій, грузинські традиції, родинні історії – а в результаті смачні хачапурі. Як втілюється в життя такий рецепт від херсонки Еліко Маркелія - дізналось Суспільне.
Новорічні свята в Херсоні з присмаком Грузії – у такій атмосфері пройшов майстер-клас від голови грузинської діаспори в Херсоні Еліко Маркелія.
"В мене була дуже давня мрія - зробити винний будинок у Херсоні, в Україні, бо виноробство в Грузії – це давня історія, це повага до культури грузинського народу. У нашому будинку ми розповідаємо про культуру Грузії, про традиції грузинські. І це дуже важливо, щоб наші діти не забували наших традицій", - каже жінка.
Відсвяткувати Новий рік і Різдво у дружньому колі, водночас цікаво та корисно, вирішили членкині громадської організації "Успішна жінка", розповіла Анжела Литвиненко.
"Коли я дізналася, що є майстер-класи у Еліко, це просто захопило, оскільки місто Херсон у нас багатонаціональне, а громадська організація працює з різними категоріями жінок, в тому числі враховує компоненти різних культур і їх особливостей, то для нас надзвичайно цікаво взяти участь у такому майстер-класі та ближче познайомитися з культурою Грузії", -розповіла голова громадської організації "Успішна жінка".
Секрети приготування хачапурі та лобіо, традиції грузинської гостинності, родинні історії розповідала Еліко Маркелія своїм гостям.
"Грузини сидять за столом, п’ють вино, пригощають усіх людей, котрі йдуть. А наступного дня дивляться: черги немає і йдуть до Господа. Господи, кажуть, ми прийшли по землю. А він говорить: а де ж ви були раніше? Я її вчора всю роздав. Але грузини говорять: ось бачиш галявину, бачиш – люди сидять? Ми пили за твоє здоров’я, годували всіх нужденних і чекали, поки Ти всім роздаси землю. Господь подивився та говорить: що ж, тоді я віддаю вам свій рай. Ось звідки в грузинів з’явилася така земля", - розповіла Еліко Маркелія.
"Ви знаєте, я сьогодні побувала віртуально в Грузії. Чому? Набір продуктів – він наш, український: та ж квасоля, той же сир, те ж борошно для пиріжків. Але особливий стиль приготування, особлива енергетика, які нам надавала сьогодні Еліко, зробили з тих самих продуктів інший набір. Тому ми будемо смакувати ті ж самі продукти, але по-грузинськи та в Грузії", - каже співзасновниця громадської організації "Успішна жінка" Любов Окатова.
Еліко говорить, на її майстер-класи приїздять гості навіть з Італії та Америки. І їй приємно, що в грузинів і українців так багато спільного: любов до родини, повага до традицій, звичка весело та щиро святкувати.
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