2021 року в області відкрили 5 нових маршрутів активного туризму. Одним з них є “Шлях херсонської юшки”. Він знайомить з мультикультурним Херсоном, традиціями і кухнею різних національностей.

Гастротур "Шлях херсонської юшки" розпочинається на набережній Херсона, куди і 200, і 100 років тому рибалки доставляли свій вилов. Його унікальність у тому, що екскурсантам пропонують юшку, зварену за секретним рецептом.

Юшку варили козаки, що стояли на зимівниках на правому березі Дніпра, ще до офіційного заснування Херсона.

За словами екскурсоводки Олени Бджоли, під час туру на кожній новій локації розказують про якусь нову юшку, про адміральську, архієрейську, козацьку.

У кожного народу – юшка своя. Французький буабе (суп удови), прянощі від перуанських купців, єврейська юшка – під час мандрівки історичним центром екскурсанти дізнаються про мультикультурний Херсон. Смак екскурсії – не стільки у дегустації, а у спілкуванні людей, які ще на початку гастротуру були незнайомими, говорить Олена Бджола.

"Дуже важливо на екскурсії, щоб люди спілкувались з екскурсоводом. Ми спілкуємось, обмінюємось думками, можливо, щось знають більше, і це важливо. Це класна робота. Коли проводиш ці екскурсії, починаєш ще більше любити своє місто", - каже екскурсоводка.

Шлях пролягає до херсонського Привозу. Від історичного ринку залишилась лише назва Привозної церкви. У 19-му столітті це був найбільший ринок, але рибу на ньому не продавали. Для цього була відведена спеціальна ділянка, де зараз і розташовується Центральний ринок.

Екскурсанти куштують херсонську юшку за секретним рецептом і смаженого пузанка. Гастротур внесений в реєстр туристичних маршрутів, і з початком сезону знову знайомитиме гостей і жителів міста з кулінарним колоритом півдня.

"В нас ціла команда "Дорога вина і смаку Херсонщини" започаткувала ці проєкти, зав’язала в такий вузол наш екскурсійний проєкт "Міфи та бувальщини міста Річкової Зірки" і Центральний ринок Херсона, це найстаріший ринок, він хоче бути не тільки базаром, а й культурним центром. Будемо продовжувати цю справу, тому що треба своє плекати, і може колись Херсонська юшка буде мати таке географічне зазначення, стане нематеріальною спадщиною України", - говорить Олена Бджола.

Олена Ліщенко

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