Херсонщина туристична: де можна відпочити взимку

Зимові свята – нагода познайомитися з містами Херсонщини, їх архітектурним, культурним, соціальним різноманіттям, природними локаціями та місцями відпочинку.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

Херсон

Під час пішої прогулянки Херсоном можна відвідати різні музеї та познайомитися з архітектурою старого міста. Вона поєднала неокласичний, еклектичний стилі та модерн.

Обласний краєзнавчий музей.

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Був заснований у 1890 році відомим українським громадським діячем, археологом і краєзнавцем Віктором Гошкевичем. Херсонський обласний краєзнавчий музей – це комплекс історичного, природознавчого, літературного та етнографічного напрямків. Експозиції розміщені в будинках-пам’ятках архітектури та історії ХІХ ст.

У фондах музею зберігається понад 170 тис. музейних предметів, серед яких одне з найкращих в Україні археологічних зібрань. Вік найстаріших знахідок – понад 17 тис. років; Є тут колекція монет античних міст Північного Причорномор’я, комплекс зразків холодної і вогнепальної зброї ХVІ – ХХ ст., колекція мисливських рушниць ХVІІІ – ХІХ ст, зібрання порцеляни, антикварних меблів.

Природничий відділ музею нещодавно відкрився після ремонту. Історія створення музею природи почалася з запрошення відомого вченого-біолога польського походження Йосипа Пачоського на посаду губернського ентомолога в 1897 році.

Фото: Херсонська облдержадміністрація

У природничому відділі на виставці "Таємниці світового океану" центральний експонат- 30-метровий скелет кита-фінвала. Це один з найбільших музейних предметів України.

На виставці "Херсонське сафарі" представлені уссурійський тигр, леопард, сніжний барс, ведмеді різних видів. Є експозиція, присвячена світу Нижнього Дніпра, лиману, Азовського та Чорного морів.

Літературний відділ музею знаходиться у старовинному будинку – архітектурній пам’ятці XIX ст. До 1917 року власником будівлі був херсонець С.Л.Гурфінкель, який здавав приміщення місцевому земству під чоловічий сирітський притулок. Тут пройшло дитинство відомого письменника Бориса Лавреньова.

Фото: Херсонська облдержадміністрація

У 1991 році під дахом цього будинку відкрили літературно-меморіальний музей Б.А.Лавреньова та музей "Літературна Херсонщина". У колекції зберігаються рідкісні книжкові видання, зібрання екслібрисів та гравюр, рукописи, оригінальні живописні полотна, історичні та меморіальні речі визначних письменників, які увійшли до світової літературної еліти. З роками літературний музей змінювався, поповнювався новими експонатами і матеріалами.

Херсонський художній музей ім. О.Шовкуненка.

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Наразі Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка припинив роботу у зв’язку з підготовкою до реставраційних робіт в рамках програми «Велика реставрація».

Музей розташований в серці історичного центру міста – будинку колишньої міської думи. Його колекція налічує майже 12 тисяч одиниць, в якій твори класиків українського художнього мистецтва, полотна світових майстрів, іконопис, скульптури з чавуну та бронзи відомих авторів, фарфорові вироби.

Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Миколи Куліша

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

Історія театрального мистецтва в Херсоні сягає 30-х років XIX, але будівництво приміщення для театру було ініційовано лише в 1883 році. Архітектор В.А. Домбровський, розробляючи проєкт, взяв за основу будівлю Одеського оперного театру. Відкриття Херсонського міського театру відбулося 1 жовтня 1889 року. У 1944 році будівлю музично-драматичного театру було зруйновано і повністю відновлено лише у 1962 році, однак, його первозданний вигляд втрачений.

Херсонський планетарій – учасник міжнародної спілки планетаріїв IPS, а також Української – астрономічної асоціації.

Херсонський планетарій пропонує пізнавальну програму для дітей та дорослих, класичні лекції доповнені 3D сеансом. У залі планетарію встановлено апарат «Малий Цейс», який здатний працювати за будь-якої погоди. Останнім проєктом планетарію стала «Сонячна система у стерео форматі», що дозволило наочно та ближче розглянути світ близької зірки – Сонця.

На новорічні свята у Херсоні також можна відпочити біля головної ялинки. Святкове містечко з фотозонами, атракціонами та ярмарком розкинулося на площі біля кіноконцертного залу "Ювілейний".

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Нова Каховка

Будівництво цього міста розпочалося в 50-х роках ХХ століття на місці колишнього селища Ключове. Населений пункт мав таку незвичайну назву завдяки кришталево чистим джерелам, що б’ють із-під землі вздовж теперішнього центрального парку. Тож бренд Нової Каховки — це місто тисячі джерел, але не тільки водних, а й історичних, культурних, духовних та багатьох інших. Сучасна Нова Каховка – це мальовничий, акуратний та затишний куточок Херсонщини.

Міський парк

Фото: visitkherson

Головний парк міста, створений за проєктом Степана Фалдзінського на узбережжі Дніпра, по праву вважають пам’ятником садово-паркового мистецтва. До створення парку було докладено багато зусиль – з берега вивозився 25-сантиментровий шар піску, натомість доставлявся чорнозем із дніпровської заплави. Саджанці засновник парку привозив із розплідників Мелітополя, Нововоронцовки, акації та тополі завезли із Дніпровських плавнів, із-за кордону були доставлені рідкісні представники флори на кшталт бананового дерева та японської софори. У парку знаходиться ціле містечко атракціонів для дітей.

Тут же розташований природний комплекс відпочинку для дітей та дорослих «Казкова діброва». До складу комплексу входять зоологічний парк, де є муфлони, павичі, черепахи та дикі гуси, дитячий майданчик та виставка різнокольорових дерев’яних скульптур, що розкинулася просто неба. Автор 150 унікальних дерев’яних скульптур казкових героїв – засновник комплексу М. Навроцький.

Музей історії міста

Фото: visitkherson

Музей історії міста Нова Каховка був відкритий 1990 року. Експозиція налічує 4 тисячі експонатів. До унікальних пам’яток можна віднести зуб мамонта (знайдений при будівництві Каховської ГЕС), предмети побуту скіфсько-сарматської доби, глиняні козацькі люльки, наконечники списів, а також артефакти часів Другої світової війни.

Гола Пристань

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Набережна Голої Пристані – це візитна картка міста. Скульптурний ансамбль альтанок, пам'ятник кавуну – зробили її місцем відпочинку туристів та місцевих жителів.

Перші згадки про населений пункт датуються 1709 роком. Того року козаки Олешківської Січі заснували на місці сучасного міського причалу перевіз під назвою Голий, звідки й пішла назва сучасного міста. Подейкують, що така ідея виникла через особливості місцевості – тут були тільки вода й пісок. Місто розташоване на лівому березі річки Конка й частково охоплює береги озера Соляне. Сучасна Гола Пристань – це зелений, доглянутий населений пункт, у якому є чудові умови для лікувального, зеленого та спортивного туризму.

Скадовськ

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Взимку у Скадовську можна відвідати місцеві музеї.

Скадовський історико-краєзнавчий музей було відкрито 5 листопада 1976 року. Основою експозиції стали експонати, передані з музею місцевої школи. З 2009 року КЗ «Скадовський краєзнавчий музей» розташований у «Будинку з колонами», що є пам’яткою архітектури кінця ХІХ — початку ХХ століття (зведений 1910 року).

У холі музею - твори відомих художників-скадовчан ХІХ-ХХ ст. Функціонують зали природи, давньої історії, археології та етнографії. Тут експонуються речі часів козацтва та традиційні речі сільських мешканців Скадовського краю ХVIII –ХХ ст. У музеї зберігається колекція, зібрана з особистих архівів родини засновника міста – Сергія Балтазаровича Скадовського. Також в експозиції музею представлені речі видатних скадовчан.

Музей "Таємниці Острова Джарилгач"

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Восени у місті відкрився музей, присвячений острову Джарилгач, на основі приватної колекції Олександра та Єлизавети Демиденко за підтримки Українського культурного фонду та Державної агенції розвитку туризму. Подружжя Демиденків багато років збирали артефакти, присвячені багатій історії та сьогоденню острова.

Експонати музею розповідають про античні часи, факти та легенди середньовіччя, важливі події ХХ сторіччя, періоду Другої світової війни та сучасних часів. Окрім того, гості музею мають змогу відчути атмосферу острова за допомогою VR-реальності.

Наразі екскурсії проводяться за попереднім записом.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber