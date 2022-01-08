До Києва обмежать в'їзд вантажівок через снігопад

Влада Києва вирішила обмежити з 9 січня в'їзд вантажівок до міста через погіршення погоди.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

"У Києві очікується снігопад: з 7:00 9 січня в'їзд вантажівок в місто буде заборонений", — поінформували в КМДА.

Там пояснили, що ця заборона необхідна, щоб мінімізувати виникнення заторів і звільнити дороги для роботи снігоприбиральної техніки. При цьому уточнюється, що спецтехніка почне обробляти дороги, мости та тротуари протиожеледними засобами ще до початку снігопаду. Зокрема, "Київавтодор" має у своєму розпорядженні 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової снігоприбиральної техніки.

Влада столиці також звернулася до водіїв з проханням по можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду і віддавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, які заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані", — попередили в КМДА.

Що відомо

У столиці рік розпочався з температурних рекордів. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°C.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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