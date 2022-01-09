Снігопад на Рівненщині: де сніжило найбільше та як спрацювали шляховики

На дорогах Рівненщини у ніч на 9 січня цілодобово працювали підрядники Служби автомобільних доріг. Найбільше засніжило на північних територіях області, – повідомив Суспільному речник шляховиків Дмитро Леонтіюк. Станом на 08:00 в області випало від 4 до 6 мм опадів.

Протягом ночі 9 січня на державних дорогах Рівненщини працювали 68 машин, які очищали дороги державного значення від снігу. Загалом задіяли 81 людину, – повідомив Дмитро Леонтіюк.

"Найбільше засніжило на Поліссі та смугою від Рівного до Дубровиці. Близько 04:00 снігопад почав стишуватись на Дубенщині. На ранок стишилося і в районі Гощі", – зазначив речник.

Він додав, що підрядникам Служби автомобільних доріг вистачає ресурсу, аби боротись зі снігопадом, а обмеження в русі не вводили.

Фото: Служба автомобільних доріг На ранок 9 січня рейсовий транспорт безперешкодно курсує дорогами.

За словами речника Служби порятунку Дмитра Мельника, жодних викликів у зв'язку з негодою рятувальникам не надходило.

Начальник гідрометцентру в Рівненській області Богдан Масовець повідомив Суспільному: станом на 08:00 ранку у Сарнах випало 6 мм опадів, у Рівному та у Дубні – по 4 мм. За його інформацією, на цю ж годину висота снігового покриву у Сарнах та в Рівному була 6 см, у Дубні – 5 см.

Фото: Суспільне Рівне Найбільше снігу випало у Сарненському районі.

Суспільне також звернулось до керівництва автовокзалів у Рівному. За словами директора АС "Чайка" Олександра Рашкевича та директора центрального автовокзалу Павла Мінчука, усі автобуси вийшли в рейси та курсують згідно з графіком.

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