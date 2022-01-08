На Херсонщині за минулу добу зафіксували один випадок захворювання на COVID-19

За минулу добу, 7 січня, на Херсонщині зафіксували 1 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Новий випадок зафіксували у жителя Херсонського району.

Його стан задовільний, перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом.

Померли дві людини, вони мали пневмонію та Covid-19.

Також 31 людина одужала.

Тож наразі в області 79 209 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 75 230 людей побороли недуг; 1230 людей інфіковані COVID-19; 2749 людей померли.

Що відомо:

На Херсонщині за минулу добу, 6 січня, зафіксували 120 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них дві дитини.

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