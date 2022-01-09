На Одещині за добу від COVID-19 померли 3 людини

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 131 людини. 224 хворих одужали, 3 – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у місті Київ (437). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (257), на третьому – Вінницька (205).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 241 796 громадян,

одужала 226 631 людина,

померли 5 608 хворих,

наразі хворіють 9 557 мешканців області.

Читайте також

У лікарнях Одеси вільне 751 ліжко для хворих на COVID-19

Окрім Covid-19 на Одещині циркулюють ще три віруси.

Ревакцинація не для всіх. Хто може отримати бустерні та додаткові дози від Covid-19 на Одещині

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області