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На Одещині за добу від COVID-19 померли 3 людини
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На Одещині за добу від COVID-19 померли 3 людини

Марина Повертайло
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На Одещині за добу від COVID-19 померли 3 людини Freepik

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 131 людини. 224 хворих одужали, 3 – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у місті Київ (437). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (257), на третьому – Вінницька (205).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 241 796 громадян,
  • одужала 226 631 людина,
  • померли 5 608 хворих,
  • наразі хворіють 9 557 мешканців області.

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