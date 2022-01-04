Станом на 4 січня в Одеській області отримали додаткову дозу вакцини від Covid-19 129 людей, бустерну (ревакцинальну) – 86. Про це кореспондентці Суспільного повідомила начальниця відділу комунікацій обласного Центру громадського здоров'я Анна Лєснікова.

Наразі ревакцинуватися від коронавірусу можуть не всі одесити. Дозу вводять працівникам сфери охорони здоров’я та інтернатів, а також людям старше 60 років.

За даними Центру громадського здоров'я, в Одеській області бустерну дозу роблять препаратами Moderna або Pfizer. Якщо жодного з них немає, медики обирають іншу вакцину згідно затверджених схем комбінування. Після ревакцинації термін дії COVID-сертифікату подовжується.

Також на Одещині роблять додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Її вводять через 28 днів після отримання другого щеплення задля досягнення кращого захисту в осіб, які мають на це медичні показання (ВІЛ-інфіковані, онкохворі та інші). Після отримання додаткової дози термін дії COVID-сертифікату збільшується.

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