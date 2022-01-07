У лікарнях Одеси вільне 751 ліжко для хворих на COVID-19

В опорних лікарнях Одеси вільне 751 ліжко для пацієнтів з коронавірусною хворобою. Таке повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За даними мерії, у медзакладах перебувають 163 пацієнти з COVID-19, з них 132 – у тяжкому стані.

В інфекційній лікарні перебуває 78 пацієнтів з коронавірусом, з них 3 людини – у стані середньої тяжкості, 75 пацієнтів – у тяжкому стані. Два інфікованих підключені до апаратів ШВЛ.

У міській лікарні №5 перебуває 43 пацієнти з COVID-19, у міській лікарні №8 – 8 людей, у ДКЛ №1 – 14 пацієнтів, у ДКЛ №10 – 13 інфікованих, у дитячій міській лікарні №3 – чотири дитини.

Також у пресслужбі повідомили про те, що станом на ранок 7 січня в Одесі вільні 180 концентраторів.

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