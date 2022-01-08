На параді вертепів лунали колядки 14 гуртів Хмельницької громади

14 художніх та самодіяльних колективів співали колядок на параді вертепів Хмельницької громади. Начальник управління культури Артем Ромасюков розповів Суспільному: цього року до святкового заходу доєдналися гурти приєднаних до громади сіл, тож загальноміська коляда стала масштабнішою.

Колективи виконували колядки просто неба. Вони йшли Проскурівською в середмісті Хмельницького до головної сцени на Різдвяному ярмарку, де проти ночі мала відбутися загальноміська коляда, розповідає начальник міського управління культури Артем Ромасюков. За його словами, це не тільки фольклорні гурти закладів культури чи освіти обласного центру, а й колективи сільських клубів. "Захід стає масштабнішим завдяки тому, що до нас приєдналися аматорські колективи з населених пунктів старостинських округів Хмельницької міської територіальної громади. На сьогодні цих колективів є 14", - розповідає Артем Ромасюков.

Наймолодша учасниця вокально-хореографічного гуртка "Шанс" села Калинівка Віка Філь на запитання, скільки їй років, показує руку в рукавичці. Керівниця гурту Вікторія Костюк каже: дівчинці 4,5 роки, і таких дітей дошкільного віку в колективі більшість. Додає: "І вони вже співають. Вивчили ми 4 колядки, будемо співати дві колядки".

За словами Вікторії, гурт створили в Калинівці восени, і охочих співати та танцювати в селі не бракувало.

А музики й співаки гурту "Подільські вечорниці" села Копистин, який діє 12 років, на Різдвяні свята постійно колядують, і люди завжди раді їм, розповідає учасник гурту Володимир Тополінський, який сьогодні звіздар.

Раді люди й колядникам із Хмельницького, розказує його учасниця Тетяна Рогоза. З її слів, у гурті, крім баяніста, немає професійних музикантів, та їхні пісні людям подобаються: "Сідаємо в перший ліпший тролейбус, виїжджаємо на район і ходимо колядувати. Дуже нам подобається ходити до старих людей. Це дуже атмосферно. Коли ти до них приходиш, вони починають плакати, дякувати за те, що ми їм, за їх словами, їхню молодість нагадали".

Тетяна Рогоза каже,що ці колядники - однодумці, патріоти України та шанувальники фольклору: "Збиралися в 2013-14-15 роках. Збираємось для того, щоб поширювати українські традиції. Почали збиратися в післямайданний час, коли була анексія Криму, почалася російсько-українська війна, і ми саме тоді вирішили, що треба піднімати цей бойовий дух".

Кожен із 14 художніх та аматорських колективів виступав на сцені Різдвяного ярмарку. Його відвідувачка Антоніна не пропускає таких свят. Розповідає: "Дуже подобається! Додає радості, настрою. Ми з подругами приходимо завжди на такі свята".

Учасники вертепів виконували як відомі, так і нові або старі й призабуті колядки.