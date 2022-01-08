У Херсоні "замінували" залізничний вокзал - поліція

8 січня близько 18 години поліція Херсонської області отримала інформацію про замінування Херсонського залізничного вокзалу. Евакуювали близько 50 людей, правоохоронці дві години обстежували вокзал. Небезпечних предметів не виявили.

Про це Суспільному сказав тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій Нацполіції в області Андрій Кований.

"Обстеження нещодавно закінчилося, людей евакуювали, розклад руху поїздів не збився, посадка пасажирів не зупинялася", - каже Кований.

Повідомлення про замінування надійшло в одному з месенджерів. На місце виїхали слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції, кінологи та спеціалісти вибухотехнічної служби, співробітники ДСНС, повідомляється на сторінці поліції області у Facebook.

"Обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили, повідомлення виявилось неправдивим. Графік руху поїздів не змінився", - йдеться у повідомленні.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді від 2 до 6 років позбавлення волі.

Наразі поліція встановлює правопорушника.

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