У Хмельницькому під час пожежі у котельні підприємства знайшли тіло охоронця

У Хмельницькому під час гасіння пожежі в приміщенні котельні "Управління виробничо-технологічної комплектації "Хмельницькбуд" виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.
Пожежа сталася сьогодні, 8 січня, о 12:30 по вулиці Курчатова у місті Хмельницький.
"Прибувши до місця події на території підприємства бійці ДСНС виявили бездиханне тіло охоронця без ознак впливу небезпечних факторів пожежі. Пожежа розповсюдилася на площу 6 кв. м.", - повідомили у ДСНС.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Читайте також
- На Хмельниччині у двох автопригодах травмувалися дві людини