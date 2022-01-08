У Хмельницькому під час пожежі у котельні підприємства знайшли тіло охоронця

У Хмельницькому під час гасіння пожежі в приміщенні котельні "Управління виробничо-технологічної комплектації "Хмельницькбуд" виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежа сталася сьогодні, 8 січня, о 12:30 по вулиці Курчатова у місті Хмельницький.

"Прибувши до місця події на території підприємства бійці ДСНС виявили бездиханне тіло охоронця без ознак впливу небезпечних факторів пожежі. Пожежа розповсюдилася на площу 6 кв. м.", - повідомили у ДСНС.

Причина пожежі наразі встановлюється.

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