На Хмельниччині у двох автопригодах травмувалися дві людини

На Хмельниччині 7 та 8 січня сталися дві автопригоди, у яких травмувалося двоє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Хмельницькій області.

Спершу, 7 січня близько 10.30 години поблизу села Мотрунки Хмельницького району, трапилася автопригода за участі автомобілів "OPEL" та "NISSAN".

"Про інцидент сповістили медпрацівники. На місці події рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованого пасажира "OPEL". Після чого 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні", - кажуть у ДСНС.

8 січня о 04:24 надійшло повідомлення про те, що в селі Гуменці Кам’янець-Подільського району водій легковика злетів у кювет.

"Надзвичайники, які прибули за вказаною адресою, за допомогою спецавтомобіля витягли з кювета легковик на проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП травмувався водій автівки", - повідомили рятувальники.

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