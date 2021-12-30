Туризм 2021: які нові маршрути та локації відкрили на Херсонщині минулого року

2021 року у Херсонській області з’явилися кілька нових туристичних маршрутів та локацій. Чим дивувала Херсонщина подорожувальників минулого року та що можна буде побачити 2022-го – Суспільне зібрало інформацію про найцікавіші подорожі.

Сири від Амальтеї

На Херсонщині добре знають про "Лиманську козу", а от сімейна ферма "Амальтея" не така відома. Втім тут також виготовляють крафтові сири. Організувала ферму переселенка з Донецька. Тетяна Страмнова за освітою дизайнерка. Після народження дітей змінила професію і почала розводити домашню птицю. А 2014-го разом з родиною змушена була повернутися на малу батьківщину. Тетяна - уродженка Херсонщини. Наразі на фермі близько 30 кіз. Тетяна готує 10 видів сирів. Все власноруч, за традиційними рецептами. Її продукцію часто замовляють покупці з інших регіонів України. У майбутньому жінка хоче розвивати туризм на фермі та проводити реабілітацію дітей з аутизмом.

Фото: Суспільне Херсон Сімейна ферма "Амальтея"

Водоспади у степу

Степові водоспади селища Козацьке розташовані у "Солов’їному гаю" - так його називають місцеві. Вони – одні з наймолодших водоспадів в Україні. Насправді зі схилу гори, на якій розташований замок Трубецького, стікає багато водоспадів. Зараз силами небайдужих розчищені три з них та грот. Науковці кажуть, що водоспади виникли цікавим чином, коли будувалося Каховське водосховище і гребля перекрила русло річки Дніпро. Води Дніпра пробили собі русло у м’якому вапняку і витікають звідси у вигляді водоспадів. Це десь трапилося у 70-ті роки 20 століття. За легендами, водоспади – це сльози жінок князя Трубецького, які виплакали їх, не отримавши взаємного кохання.

Фото: Суспільне Херсон Водоспади у степу Херсонщини

Колишній маєток князі Трубецького

Щоб потрапити до колишнього маєтку Трубецького на Херсонщині, потрібно проїхати близько п’яти з половиною кілометрів від Нової Каховки у напрямку селища Козацького. Палац зведений у стилі французького ренесансу наприкінці 19 століття. На сьогодні зберігся тільки каркас головного будинку. Останні пів століття колишній палац князя Трубецького залишається зруйнованим. Колись тут були позолочені сходи, декоративні вежі, пейзажний парк із фонтаном. Свого часу виноградники займали кількасот гектарів площі маєтку. На території залишилися підвали, де зберігали елітні сорти вин.

Фото: Суспільне Херсон Маєток Трубецьких

"Здиваш Сиваш"

Розвивати туризм, щоб повернути молодь до села. Саме так вирішили у Присиваській територіальній громаді і почали створювати нові туристичні маршрути. Один із них - "Здиваш Сиваш". Театралізована екскурсія починається біля берега затоки Сиваш, неподалік від села Павлівка. Там є самовиливне джерело артезіанських вод. Навколо - 64 вітряки висотою 120 метрів. Вони і туристичний об’єкт, і найбільший проєкт з наповнення місцевого бюджету. Відпочивальники можуть покупатися у Сиваші в районі Іванівської коси. Тут облаштовані місця для перевдягання та душові. Також до об’єктів туристичного маршруту входять римо-католицька церква та краєзнавчий музей у Григорівці.

Фото: Суспільне Херсон "Здиваш Сиваш" на Херсонщині

Екстрим-туризм на Станіславських скелях

Станіславські скелі приваблюють туристів не тільки з Херсонщини, а й з усієї України. Це місце станіславці та жителі навколишніх сіл називають Гранд-каньйоном. Карантин та закриті кордони посприяли розвитку внутрішнього туризму. Так подружжя Голіньків стало першим у Станіславі, хто вирішив розвивати екстрим-туризм – вони катають туристів скелями на авто. Починають із Золотого мису і уздовж берегової зони проїжджають 30 кілометрів. Завершується маршрут Хабловським маяком. Подорож триває близько чотирьох годин.

Фото: Суспільне Херсон Екстрим туризм на Херсонщині

Скелі в ірисах

На Олександрівських скелях поблизу Станіслава наприкінці квітня зацвітають іриси. Галявини квітів потрапили на туристичну мапу Херсонщини. Олександрівські скелі належать до ландшафтного заповідника. Площа його - більше 200 гектарів. Іриси ростуть на березі біля води. Ця територія частково обмежена для випасу худоби.

Фото: Суспільне Херсон Скелі Херсонщини в ірисах

Кактуси в Олешківському лісі

У Олешківському лісі у квітні минулого року віднайшли цілу галявину кактусів. «У нашій природній зоні вони ніколи не росли. Це - втікачі з культури – інтродуценти. Зараз спостерігаємо процес їх здичавіння і попадання у дику природу», - розповів тодідоктор біологічних наук Іван Мойсієнко. Основною причиною такої масової появи кактусів на Херсонщині він вважає глобальне потепління.

Фото: Суспільне Херсон Кактуси в Олешківському лісі

Фазанарій на Херсонщині

У Олешківському лісництві на Херсонщині відкрили фазанарій. Рішення прийняли, бо через лісові пожежі, а таких лише за пів року було 130, загинули кладки птахів. Під час пожежі в очереті єгері знайшли гнізда з яйцями. Їх заклали в інкубатор і виростили пташенят. Згодом тут вирішили розводити фазанів і випускати їх у дику природу. За 2021 збиралися вивести 200 птахів. Охочі могли потрапити на екскурсію до фазанарію.

Фото: Суспільне Херсон Фазанарій на Херсонщині

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber