COVID-19: на Хмельниччині виявлено ще 473 нових випадки захворювання

На Хмельниччині з 6 по 8 січня лабораторно підтвердили 473 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 339 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 3 жителі області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Проведено 1259 досліджень методом ПЛР, 131 – методом ІФА, 1118 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

245 – Хмельницький район;

124 – Шепетівський район;

104 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 3571 людина: 599 лікується стаціонарно, 2972 – амбулаторно. З них 224 – діти, 70 – медпрацівника.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 27,7%. В лікарнях перебувають 599 хворих, 67 – з підозрою.

Станом на 16:00 годину 8 січня в Хмельницькій області зареєстровано 148059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 8946 – діти, 6004 – медпрацівники. Одужали від хвороби 141122 людини (95,3% від підтверджених випадків), з них 8722 – діти, 5894 – медпрацівника.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3366 людей.

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