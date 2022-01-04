COVID-19: на Хмельниччині виявили 8 нових випадків інфікування

На Хмельниччині станом на 11.00 годину 4 січня лабораторно підтвердили 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 24 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли три жителі області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 27 досліджень методом ПЛР, 0 – методом ІФА, 186 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1 – Хмельницький район;

7 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 3691 людина: 610 лікується стаціонарно, 3081 – амбулаторно. З них 303 – діти, 61 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 27,8%. В лікарнях перебувають 610 хворих, 84 – з підозрою.

Станом на 11:00 годину 4 січня в Хмельницькій області зареєстровано 147027 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 8902 – діти, 5975 – медпрацівники. Одужали від хвороби 139999 людей (95,2% від підтверджених випадків), з них 8599 – діти, 5874 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3337 людей.

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