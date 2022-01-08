В Одесі 122 пацієнти з COVID-19 перебувають у тяжкому стані

В опорних лікарнях Одеси перебувають 163 пацієнти з коронавірусною хворобою. З них 122 людини - у тяжкому стані. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Станом на ранок 8 січня у міських лікарнях вільне 741 ліжко для інфікованих.

На лікуванні в інфекційній лікарні Одеси перебувають 76 пацієнтів із COVID-19, з них 15 – у стані середньої тяжкості, 61 – у тяжкому стані Дві людини підключені до апаратів ШВЛ.

У міській лікарні №5 отримують медичну допомогу 44 людини, у міській лікарні №8 – 8 пацієнтів, у ДКЛ №1 – 15 інфікованих, у ДКХ №10 – 13 людей. У дитячій міській лікарні №3 – чотири дитини.

Також у мерії повідомили про те, що у центрах медико-санітарної допомоги міста залишаються вільними 180 концентраторів.

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