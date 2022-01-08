logo logo
На Одещині за добу COVID-19 виявили у 197 мешканців. Жодного померлого
КОРОНАВІРУСРегіони

На Одещині за добу COVID-19 виявили у 197 мешканців. Жодного померлого

Ксенія Процепова
·
На Одещині за добу COVID-19 виявили у 197 мешканців. Жодного померлого РБК

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 197 людей. Жоден хворий не одужав, смертей від коронавірусу не зафіксували. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (296). На другому місці за кількістю хворих м. Київ (291), на третьому – Івано-Франківська (243).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 241 665 громадян,
  • одужали 226 407 людей,
  • померли 5 605 хворих,
  • наразі хворіють 9 653 мешканці області.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди