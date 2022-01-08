Найбільші і найменші зарплати: рівненське управління статистики оприлюднило дані

Середня зарплата на Рівненщині вдвічі вища за мінімальну. Такі дані зафіксували у листопаді 2021-го – це інформація, яку зібрали, опрацювали й оприлюднили на сайті головного управління статистики в області. Середній показник вираховували, беручи до уваги структури з десятьма й більше працівниками.

Середня зарплата штатного працівника у листопаді 2021-го становила 12 600 грн. Це у 2,1 раза вище за "мінімалку" в понад шість тис гривень. За одну відпрацьовану годину штатному працівнику платили 85, 69 грн.

"У порівнянні з жовтнем 2021 р. номінальна заробітна плата збільшилася на 1,3%, а відносно листопада 2020 р. – на 19,5%. Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2021 р. у порівнянні з жовтнем 2021 р. становив 100,5%, а відносно листопада 2020 р. – 108,6%", – йдеться у повідомленні ГУ статистики у Рівненській області.

Значною також залишається різниця в оплаті праці за сферами зайнятості. Так, найбільш оплачуваними працівниками в листопаді були працівники:

лісгоспу та лісозаготівель – 23 577 грн;

промисловості –15 596 грн;

держуправління й оборони; обов’язкового соцстрахування – 15 224 грн;

фінансової та страхової діяльності – 14 320 грн;

підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 25 517 грн;

добувної промисловості і розроблення кар’єрів 16 909 грн;

з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – 15 411 грн;

з виробництва електричного устатковання 14 665 грн;

з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 14 191 грн.

Зарплату нижче від середньої отримували працівники:

соціальної сфери – мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 8 896 грн;

охорони здоров’я та надання соцдопомоги – 10 990 грн;

освіти 11 033 грн.

Найменше у листопаді отримували працівники тимчасового розміщування й організації харчування 5 658 грн, а також на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів 6 918 грн.

Що відомо

З 1 грудня 2021-го в Україні прожитковий мінімум збільшився на 99 гривень. Станом на січень 2022-го він складає 2 481 грн. Загалом за рік він має зрости на 9,3% – на 204 гривні.

З 1 грудня мінімальна заробітна плата в Україні становила 6500 гривень, а мінімальний страховий внесок ЄСВ — 1430 гривень.

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