Октет дитячо-юнацького хору Тернопільського Архикатедрального собору відвідав з колядками та віншуваннями Будинок Милосердя Святої Вероніки в селі Петриків. Про це Суспільному розповіла керівниця октету Оксана Купецька.
За її словами, зустріч проводили близько години. За цей час учасниці октету заспівали традиційних колядок, а також віншували.
"Вже п’ятий рік поспіль ми відвідуємо цей Будинок Милосердя. Вони на нас завжди дуже чекають, адже Різдво – час для коляди. В багатьох виступали сльози на очах", – каже Оксана Купецька.
Також волонтери Архикатердального собору привезли мешканцям смачні подарунки.
"Особисто для мене Різдво завжди було магічним святом. Але окрім цього, це час для того, щоб нести милосердя і добро у кожну хату, власне, через коляду. Гарною щорічною традицією є прослава Бога у Будинку Милосердя Святої Вероніки. Особливий трепет відчуваю, співаючи таким щирим і уважним слухачам", – каже учасниця октету Катерина Корпак.
Оксана Купецька розповіла, керує дитячо-юнацьким хором собору 27 років. Ходити з колядками октетом почали 15 років тому. За цей час видали 2 диски колядок.
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