Октет дитячо-юнацького хору Тернопільського Архикатедрального собору відвідав з колядками та віншуваннями Будинок Милосердя Святої Вероніки в селі Петриків. Про це Суспільному розповіла керівниця октету Оксана Купецька.

За її словами, зустріч проводили близько години. За цей час учасниці октету заспівали традиційних колядок, а також віншували.

Фото: Катерина Корпак Учасниці октету заспівали традиційних колядок, а також віншували

"Вже п’ятий рік поспіль ми відвідуємо цей Будинок Милосердя. Вони на нас завжди дуже чекають, адже Різдво – час для коляди. В багатьох виступали сльози на очах", – каже Оксана Купецька.

Фото: Катерина Корпак Зустріч проводили близько години

Також волонтери Архикатердального собору привезли мешканцям смачні подарунки.

"Особисто для мене Різдво завжди було магічним святом. Але окрім цього, це час для того, щоб нести милосердя і добро у кожну хату, власне, через коляду. Гарною щорічною традицією є прослава Бога у Будинку Милосердя Святої Вероніки. Особливий трепет відчуваю, співаючи таким щирим і уважним слухачам", – каже учасниця октету Катерина Корпак.

Фото: Катерина Корпак Октет дитячо-юнацького хору Тернопільського Архикатедрального собору

Оксана Купецька розповіла, керує дитячо-юнацьким хором собору 27 років. Ходити з колядками октетом почали 15 років тому. За цей час видали 2 диски колядок.

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