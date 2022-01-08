На капітальний ремонт кардіології в Одесі витратять майже 85 млн грн

На проведення капітального ремонту одного з корпусів відділення кардіології Одеської клінічної лікарні №11, що на Воробйова, 5, з бюджету виділять 84 640 500 грн. Відповідний тендер розмістили на сайті Держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Тендер оголосили 6 січня. Пропозиції приймаються до 24 січня, на наступний день призначили аукціон.

Завершити усі роботи компанія-переможець повинна буде до 31 грудня 2023 року.

Читайте також

Проєктна документація ремонту Одеського головпоштамту коштує понад 1 млн грн

На будівництво Палацу спорту біля міжнародного аеропорту "Одеса" планують витратити понад 850 млн грн

Реставрація Одеської міської лікарні №5 коштує понад 10 млн

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області