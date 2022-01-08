Проєктна документація ремонту Одеського головпоштамту коштує понад 1 млн грн

На розробку проєктно-кошторисної документації щодо ремонтно-реставраційних робіт у будівлі Одеського головпоштамту виділили 1 170 000 грн. Відповідний тендер розмістили на сайті Держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Одеська дирекція АТ "УКРПОШТА". Тендер оголосили 31 грудня 2021 року. Пропозиції приймаються з 11 до 18 січня, аукціон призначать після їх надходження.

Завершити усі роботи компанія-переможець повинна буде до 31 грудня 2022 року.

Будівля поштамту на Садовій, 10 - це пам'ятка архітектури та містобудування. Її звели у 1893–1895 рр. за проєктом архітекторів В. Ф.Харламова та В. О. Домбровського. Будівлю було пошкоджено під час війни 1941–1945 рр. З 1945 по 1962 роки поштамт розташовувався на вулиці Гоголя, 12. Проєкт відновлення будівлі поштамту затвердили в 1956 році, всі роботи виконали у 1956–1962 рр.

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