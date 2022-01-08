Різдвяні богослужіння на Харківщині відвідали до 75 тисяч людей — поліція

Близько 75 тисяч людей у Харківській області відвідали богослужіння на Різдво.
Як повідомили 8 січня у поліції Харківщини, заходи проводилися у 277 храмах і минули без порушень.
"У заходах взяли участь близько 75 тисяч вірян. Правопорядок підтримували 600 поліцейських та 160 військовослужбовців НГУ. Фактів порушення правопорядку не встановлено", — повідомили у поліції.
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Напередодні Різдва у поліції очікували, що участь у богослужіннях візьмуть близько 51 тисячі людей.
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