logo logo
97 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
КОРОНАВІРУСРегіони

97 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
·
97 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Pixabay

7 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 97 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 3 195 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 7 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 173 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Кобеляцький район – 2702 (+3);
  • Кременчук – 18059 (+26);
  • Кременчуцький район – 2532 (+2);
  • Новосанжарський район – 2086 (+36);
  • Полтава – 47766 (+25);
  • Полтавський район – 7261 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 662 людей. Одужали за увесь час 133 848 людей, а летальних випадків — 3 794 (один новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 020 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди