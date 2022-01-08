97 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

7 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 97 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 3 195 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 7 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 173 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Кобеляцький район – 2702 (+3);

Кременчук – 18059 (+26);

Кременчуцький район – 2532 (+2);

Новосанжарський район – 2086 (+36);

Полтава – 47766 (+25);

Полтавський район – 7261 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 662 людей. Одужали за увесь час 133 848 людей, а летальних випадків — 3 794 (один новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 020 жителів регіону.

Що відомо: