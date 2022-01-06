На Херсонщині за минулу добу зафіксували 120 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 6 січня, на Херсонщині зафіксували 120 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них дві дитини.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів Херсонського району -58. Також захворів 21 житель Генічеського району, 18 людей з Каховського району, 16 жителів зі Скадовського району та 7 - з Бериславського району.

Стан хворих задовільний, 102 людини перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізували 18 хворих.

Померли двоє, вони мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 20 жителів області.

Наразі в області 79 208 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 75 199 людей побороли недуг, 1262 людини інфіковані COVID-19, 2747 людей померли.

Що відомо:

На Херсонщині за попередню добу, 5 січня, зафіксували 127 нових випадків захворювання на COVID-19.

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