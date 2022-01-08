Адміністрація США готова передати Україні переносні зенітні ракети Stinger — NBC

Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання про доставку переносних зенітних ракет Stinger.

Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників.

"Українські чиновники вважають, що ракети класу "земля-повітря" Stinger допоможуть військовим захистити країну від низьколітаючих російських гелікоптерів і безпілотників", — йдеться у матеріалі.

Також США підготували новий пакет військової допомоги України на додачу до основної, яка вже надходить. За даними телеканалу, наразі Адміністрація Джо Байдена готується до переговорів з Росією, які маються відбутися наступного тижня, все ще не розуміючи, наскільки серйозно Москва ставиться до цього діалогу. Представник адміністрації Байдена повідомив, що у разі готовності Росії до конструктиву офіційні особи США готові обговорити спільне скорочення озброєнь та зафіксувати кількість військових навчань у Східній Європі. Також на переговорах сторони можуть обговорити масштаби військових навчань, що проводяться обома країнами, кількості американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, завчасного повідомлення про пересування сил та російських ракет "Іскандер" в Калінінградській області.

За словами чиновників, США готові до безпрецедентних санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну, але водночас вивчають засоби розрядки напруженості у відносинах з Кремлем та "складають список варіантів зміни силових структур у Європі для обговорення з Росією". При цьому вони зазначають, що у разі будь-якої зміни військової присутності США в Європі, Росії доведеться вжити еквівалентних заходів зі скорочення своїх сил, і відведення російських військ від кордонів України буде недостатньо.

Як повідомляє NBC News, після окупації Росією українського Криму у 2014 році США та інші держави-члени НАТО перекинули до Східної Європи невелику кількість військ. Так, з більш ніж 70 тисяч військовослужбовців США, дислокованих в Європі, приблизно 6 тисяч перебувають у Східній Європі переважно на ротаційній основі, зокрема близько 4 тисячі у Польщі. Зменшення американської військової присутності у Східній Європі може стривожити союзників НАТО в регіоні, особливо Польщу та країни Балтії, які побоюються відновлення експансії Росії та не хочуть залишатися без захисту з боку США та НАТО.

"Будь-які переговори щодо розміщення військ у Центральній та Східній Європі мають охоплювати всі причетні країни, включаючи членів НАТО на східному фланзі Альянсу. Вони мають бути за столом переговорів", — заявив Вільям Тейлор, який був послом США в Україні при адміністрації Буша та виконувачем обов'язків посла при президенті Трампі.

Що відомо

У грудні 2021 року помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові розширені пакети військової допомоги Україні на тлі заяв про загрозу нападу з боку Росії.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному заявила , що у разі посилення агресії Росія проти України Штати готові виділити додаткове озброєння.

, що у разі посилення агресії Росія проти України Штати готові виділити додаткове озброєння. 15 грудня Конгрес США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який передбачає виділення близько 770 мільярдів доларів на фінансування програм національної оборони країни. Зокрема, оборонний бюджет США передбачає збільшену до 300 мільйонів доларів безпекову допомогу Україні, у тому числі 75 млн доларів — на летальне озброєння.

законопроєкт про оборонний бюджет, який передбачає виділення близько 770 мільярдів доларів на фінансування програм національної оборони країни. Зокрема, оборонний бюджет США передбачає збільшену до 300 мільйонів доларів безпекову допомогу Україні, у тому числі 75 млн доларів — на летальне озброєння. За рішенням Джо Байдена США виділили Україні дострокову військову допомогу на 60 мільйонів доларів. План передбачав надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь. 10 жовтня у міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибула перша партія безпекової допомоги для України від США. 18 жовтня Україна отримала другий вантаж , 22 жовтня — отримала третю партію, а 14 листопада — четверту партію технічної допомоги для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

Україні дострокову військову допомогу на 60 мільйонів доларів. План передбачав надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь. 10 жовтня у міжнародний аеропорт "Бориспіль" перша партія безпекової допомоги для України від США. 18 жовтня Україна отримала , 22 жовтня — третю партію, а 14 листопада — для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки. 23 листопада два патрульні катери типу Island від США на борту судна "Ocean Grand" прибули до торговельного порту в Одесі. Кожен катер має 8 відсіків, завдовжки 34 метри, важить 150 тонн та розвиває швидкість до 30 вузлів. Таке судно може перебувати в морі без підкріплення до 5 днів. Штат на катері – 20 військовослужбовців, з яких 3 офіцери. Додатково екіпаж може перевозити ще 4 людини. Також на кожному з катерів є 25-міліметрова артилерійська установка та кулемети Калашникова, які встановлюються на бронетранспортер.

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