Хмельничанка Аліна Волощук: колишня вчителька, яка стала кулінарною блогеркою

Три роки займається випічкою та веде свій блог хмельничанка Аліна Волощук. Вона розповідає, що традиційно готує до зимових свят подарунки рідним - набори імбирного печива.

Аліна Волощук - вчителька за освітою. Жінка розповідає: випічкою почала займатися в декреті, хотіла готувати дітям домашні солодощі.

«За спеціальністю я вчителька математики та інформатики. Працювала рік у школі, потім вийшла заміж, народила двох синів. Це заради них стала займатися солодощами, хотіла їм приготувати щось смачне. Спочатку зробила зефір, хлопцям дуже сподобалося. Вони його з’їли і просили ще», - розповідає Аліна.

Фото: Суспільне. Жінка почала займатися випічкою та солодощами у декреті - хотіла порадувати смачним двох синів.

Зараз жінка веде свій кулінарний блог у соцмережі. Розповідає, навчалася цьому на курсах.

«Ми виконували домашні завдання, нам давали рецепти. Розказували, як правильно фотографувати, у фотошопі обробляти, щоб фотографії були візуально гарними», - каже блогерка.

Фото: Суспільне. Окрім випічки печива, Аліна ще й веде власний кулінарний блог. Аби стати кулінарною блогеркою, закінчила спеціальні курси.

Аліна Волощук розповідає, до новорічних свят готує рідним та друзям подарунки – набори імбирного печива.

«На новорічно-різдвяні свята можна зробити ось такий різдвяний віночок, який годиться на подрунок для рідних», - показує жінка.

Фото: Суспільне. До різдвяних свят Аліна Волощук зробила для рідних різдвяний віночок з імбирного печива.

Для імбирного печива Аліна готує тісто, каже, спробувала вже кілька рецептів. За одним з нихдодає до тіста мед, какао, соду, масло, яйця та борошно, приправи.

«Усі інгрідієнти зважую, аби все було точно по рецепту. Якщо дотримуватися рецептури і все додавати по грамах, тоді все виходить», - говорить жінка.

Фото: Суспільне. Розмальовує своє печиво Аліна різнобарвною глазур'ю, додаючи гелеві барвники, які краще розчиняються.

Аліна виробляє печиво за допомогою формочок. До новорічних та різдвяних свят випікає ялинки та сніжинки. Готове печиво покриває глазур’ю. Її, каже господиня, робить різних кольорів.

«Додаю в глазур гелеві барвники. Можна додавати й сухі, але гелеві краще, тому що вони рідкі, краще розчиняються в глазурі», - розповідає Аліна.

Фото: Суспільне. Декорувати печиво Аліні Волощук деколи допомагають діти, яким це заняття теж припало до душі.

Кольоровою глазур’ю розмальовує готове печиво, дає йому висохнути. Говорить, сини також допомагають готувати печиво, особливо їм подобається декорувати його глазур’ю.

У майбутньому, каже Аліна Волощук, вона мріє відкрити власну кондитерську.

Читайте також