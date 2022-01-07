Хмельничанка Аліна Волощук: колишня вчителька, яка стала кулінарною блогеркою

Три роки займається випічкою та веде свій блог хмельничанка Аліна Волощук. Вона розповідає, що традиційно готує до зимових свят подарунки рідним - набори імбирного печива.
Аліна Волощук - вчителька за освітою. Жінка розповідає: випічкою почала займатися в декреті, хотіла готувати дітям домашні солодощі.
«За спеціальністю я вчителька математики та інформатики. Працювала рік у школі, потім вийшла заміж, народила двох синів. Це заради них стала займатися солодощами, хотіла їм приготувати щось смачне. Спочатку зробила зефір, хлопцям дуже сподобалося. Вони його з’їли і просили ще», - розповідає Аліна.
Зараз жінка веде свій кулінарний блог у соцмережі. Розповідає, навчалася цьому на курсах.
«Ми виконували домашні завдання, нам давали рецепти. Розказували, як правильно фотографувати, у фотошопі обробляти, щоб фотографії були візуально гарними», - каже блогерка.
Аліна Волощук розповідає, до новорічних свят готує рідним та друзям подарунки – набори імбирного печива.
«На новорічно-різдвяні свята можна зробити ось такий різдвяний віночок, який годиться на подрунок для рідних», - показує жінка.
Для імбирного печива Аліна готує тісто, каже, спробувала вже кілька рецептів. За одним з нихдодає до тіста мед, какао, соду, масло, яйця та борошно, приправи.
«Усі інгрідієнти зважую, аби все було точно по рецепту. Якщо дотримуватися рецептури і все додавати по грамах, тоді все виходить», - говорить жінка.
Аліна виробляє печиво за допомогою формочок. До новорічних та різдвяних свят випікає ялинки та сніжинки. Готове печиво покриває глазур’ю. Її, каже господиня, робить різних кольорів.
«Додаю в глазур гелеві барвники. Можна додавати й сухі, але гелеві краще, тому що вони рідкі, краще розчиняються в глазурі», - розповідає Аліна.
Кольоровою глазур’ю розмальовує готове печиво, дає йому висохнути. Говорить, сини також допомагають готувати печиво, особливо їм подобається декорувати його глазур’ю.
У майбутньому, каже Аліна Волощук, вона мріє відкрити власну кондитерську.
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