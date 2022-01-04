Хмельничанка Ольга Толмачова перетворює родинні альбоми в оригінальні фотокниги

Хмельницька бухгалтерка Ольга Толмачова розповідає - знайшла для себе джерело позитиву в хобі, яке називає скраббукінг. Вона створює листівки, тревелбуки, фототеки, оздоблює родинні альбоми підручними та природними матеріалами. Каже, робить це на радість собі і своїм близьким та на противагу селфі та світлинам, які можна переглянути лише у гаджеті.

Ольга Толмачова показує один із власноруч створених родинних альбомів. У ньому - розповідь про гостину племінників із світлинами, малюнками й аплікаціями.

«І всім цікаво, коли цей альбомчик можна взяти, розгорнути, подивитися, помацати руками. Коли ми десь їдемо, подорожуємо, ми туди й квитки всі вклеюємо, і всі цікавинки», - розповідає майстриня.

Фото: Суспільне. Фотоальбом, який зробила Ольга Толмачова після гостин племінників.

Ольга показує, як осучаснила дембельський альбом свого чоловіка. Каже - йому сподобалось. Також вона оздобила тревелбук про подорожі своєї старшої доньки й зятя, які живуть за кордоном.

«Зять мені фоточки передає, а я їм ось такі тревелбуки роблю. Ось вони в Ефіопії, це сірчані озера. Донька онлайн працює. Знаєте, ці діти, вони сучасні в цьому плані. І вони з чоловіком скрізь подорожують. Оце вони на Занзібарі, на Мадагаскарі», - розказує Ольга Толмачова.

Фото: Суспільне. Тревелбук з подорожей доньки та зятя теж зроблений власними руками майстрині.

За словами Ольги, основне джерело її натхнення в творчості - родина.

«Мої рідні - це моє натхнення, моє життя. Родина мене дуже надихає. От до мене зараз знову на Різдво приїде ціла банда, і ми вже думаємо, що ми і як будемо робити. В мене дуже різнопланове життя, я так вважаю, бо в мене і робота, і хобі, і родина, і подруги, з якими ми ходимо в сауну, в лазню, в подорожі», - говорить пані Ольга.

Фото: Суспільне. Джерелом свого натхнення Ольга Толмачова називає родину, адже саме родинні фото їй найбільш до вподоби оформлювати в різні рамки та фотокниги.

Своє хобі Ольга називає джерелом позитиву. Вона працює бухгалтером і каже, що вважає свою професію творчою.

«Бухгалтери - це дуже творча професія зараз, просто неможливо творча. В мене основна робота дуже багато часу займає, а це моє хобі, і займаюся я ним майже завжди, коли всі лягають спати», - розповідає Ольга Толмачова.

Як саме оздоблювати свої тревел і джанкбуки, Ольга, каже, вигадує сама. Бо, говорить, пам’ятає свій дівочий щоденник.

«Дівочі щоденники, які були обов’язково у всіх, навіть у моєї старшої доньки був. А от в молодшої, на жаль, вже був куплений, не зроблений своїми руками. Все, у що ми не награлися в дитинстві, все тепер тут», - жартує майстриня.

Фото: Суспільне. Ще в юності майстриня пам'ятає, що оздоблювала свій дівочий щоденник. Тож, каже, її хобі - це продовження того, чим не награлася в дитинстві.

Ольга розповідає: для своїх робіт використовує різні матеріали.

«В основному папір. Крім паперу все, що тільки можна собі уявити. Всі природні матеріали, все сміття, яке під ногами валяється, це все може знадобитися, якісь металюшки», - каже жінка.

Щоденники і блокноти зі старих джинсів та зошитів Ольга зробила двом дівчатам-школяркам. Мастриня розповідає, що займалася таким видом творчості й зі своїми дітьми та їхніми друзями.

Фото: Суспільне. Для оздоблення рамок та створення фотоальбомів майстриня використовує різні матеріали - папір, тканину, кружево, різні металюшки, копійки та інше "сміття".

«До моєї молодшої донечки приходили однокласниці, і ми з ними сідали і робили листівки. Це були новорічні листівки, на дні народження листівки. В нас такий був – ну, не можу сказати, що гурток, але декілька дівчат приходили з періодичністю до кожних свят, і ми з ними разом це все робили», - каже пані Ольга.

Альбоми, фототеки, рамки для фотографій, оформлені на кшталт скраббукінгу технікою міксмедіа Ольга дарує своїм родичам, друзям та їхнім дітям. Каже: від неї чекають на свята саме таких презентів.

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