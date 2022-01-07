7 учасників вертепного дійства колядують у будинках в селі Сторожниця на Ужгородщині. Про це сказав організатор коляди Павло Ходанич. За його словами, колядують в селі понад 30 років.

Коли колядники підходять до будинку, головний ангел сповіщає про народження Ісуса Христа. Роль ангела виконав Мар’ян Готра. Хлопець цього року колядує вперше. Готувався впродовж місяця. Він розповів: "Я хотів стати ангелом, адже він прославляє Різдво Христове".

Колядники показують вертепне дійство у будинках жителів села Сторожниця, — розповів Суспільному організатор Павло Ходанич. За його словами, на Закарпатті одним із елементів відзначення Різдва є привітання бетлегемів, тобто колядників.

"Маємо таку традицію в нашому селі відвідувати на Різдво хатини та нести благу вість про народження нашого спасителя Христа. Це вже стара традиція. Особливістю нашого колективу є те, що в нас суміш різних культур: не тільки української, але й словацької. Адже наша назва бетлегем про це говорить, а це більш словацького походження", — розповів Павло Ходанич.

Господар будинку у Сторожниці Михайло Фесущак щороку очікує колядників. Він розповів: "Скільки я пам’ятаю, він (бетлегем) завжди приходив. Тобто 30 або 35 років вони ходять, це точно. Їхній склад змінюється, але вони всі походять з греко-католицької церкви в Сторожниці. Всі діти прислуговують біля священника, і вони 7 січня заходять до нас перших і ми їх чекаємо щороку".

"Як прийшли з церкви — чекаємо колядників. Дивимося, коли вже, коли прийдуть. Різдво це для нас таке велике-велике свято, де ми всі збираємося за одним столом, чекаємо аби гості до нас завітали", — розповіла жителька Сторожниці Андріана Фесущак.

За словами організатора вертепного дійства Павла Ходанича, колядуватимуть в селі Сторожниця до 10 січня.

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