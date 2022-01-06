Суп-капусницю готує до Святвечора житель села Сторожниця на Ужгородщині Мирослав Слов’ян. Рецепт дістався йому від бабусі. Страву можна зробити і різдвяною. Для цього він додає туди ковбаски. Мирослав Слов’ян розповів Суспільному, як приготувати одну з традиційних словацьких страв на різдвяний стіл — капусницю з копченою ковбасою.

Квашена капуста, білі гриби, ячмінна крупа, томатна паста, часник і цибуля — такі продукти знадобляться для приготування супу, — розповів житель Сторожниці Мирослав Слов’ян. Потрібні також спеції.

"Сіль, чорний перець, червоний перець, лавровий лист, олія для смаження. Спочатку беремо ячмінну крупу, її у нас в Сторожниці називають "гершлі". В мисці її миємо. Перекладаємо в каструлю і заливаємо двома літрами води. Кладемо варити на плиту. Ця крупа вариться доволі довго, можливо, й понад годину", — розповів Мирослав Слов’ян.

Суспільне Закарпаття

Потім чоловік додає гриби та кислу капусту. Також готує ковбаски до Різдва.

"Замочили гриби. Вони доволі великі, тому я їх нарізатиму на менші шматочки. Вже можна трохи посолити і додати капусту. Все перемішуємо та готуємо ще пів години. Додаємо лавровий лист", — сказав Мирослав Слов’ян.

Чоловік розповів, як готує засмажку: "Беремо пательню, наливаємо олію для смаження і додаємо цибулю. поки вона смажиться, можна почистити часник. Хтось додає часник одразу з грибами та капустою, я ж додаю його наприкінці, щоб не втратився аромат та смак часнику. Тому найкраще його додавати наприкінці. Також нарізаємо його дрібнішими шматочками. До обсмаженої цибульки додаємо паприку. Ось як гарно. Додаємо томатну пасту".

Суспільне Закарпаття

Засмажку чоловік додає наприкінці. "Додаємо часник. Ой, як все гарно пахне. Наприкінці додаємо чорний перець. Я маю отаку суміш різних перців. Ще залишаємо на 5 хвилин варитися і матимемо чудову капусницю".

Мирослав Слов’ян каже: на Різдво можна додати зварену ковбаску. За його словами, у селі Сторожниця цей суп ще називають "грибна поливка".

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