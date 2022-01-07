Смертельна ДТП біля Козельця: водій загинув, пасажирку госпіталізували

7 січня о 12:10 трапилась смертельна ДТП. Про це в коментарі Суспільному повідомив речник патрульної поліції області Віталій Копистко.

ФОТО: Телеграм-канал dtp.kiev.ua Смертельна ДТП біля Козельця

Біля села Гарбузин (територія колишнього Козелецького району) 41-річний водій автомобіля Kia Cerato не впорався із керуванням. Виїхавши на зустрічну смугу, він зіткнувся із Chevrolet Lacetti. Автівкою керував водій 1969 року народження.

ФОТО: Телеграм-канал dtp.kiev.ua Смертельна ДТП біля Козельця

Водій Kia Cerato загинув на місці аварії від отриманих травм. Пасажирку Chevrolet, 1969 року народження, госпіталізували до лікарні в Козельці.

ФОТО: Телеграм-канал dtp.kiev.ua Смертельна ДТП біля Козельця

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