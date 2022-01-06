У Чернігові на 1-го Травня під колесами автівки загинув чоловік

5 січня у Чернігові біля магазину "Олександрівський" водій за кермом "Volkswagen Passat" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

"До поліції повідомлення про аварію надійшло о 17:27. За кермом автівки був чернігівець 1971 року народження. Він в умовах недостатньої видимості, рухався вулицею 1-го Травня в бік вулиці Рокосовського та збив чоловіка 1952 року народження, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу», – сказала Наталія Слабеняк.

В результаті ДТП чоловік помер на місці.

ФОТО: Патрульна поліція Чернігівської області Автівка після ДТП

Поліція з’ясовує обставини ДТП у рамках розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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