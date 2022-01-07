Віслюк, кози та вівці: живий вертеп з тваринами облаштували в Ужгороді

Живий вертеп з тваринами з нагоди Різдва облаштували біля греко-католицького храму Горянської ротонді в Ужгороді. Про це сказав настоятель ротонди отець Богдан Савула. За його словами, тут розмістили віслюка, кіз та 8 овець.

Наталія Качина на свято Різдва до церкви прийшла з двома доньками Вікторією та Юлією. Дівчата годують тваринок: "Вони дуже хороші і коли їх годують, вони одразу з’їдають".

"Нам дуже подобається, тому що це символізує Різдво, Народження Ісуса Христа: він також народився серед тваринок. Тут є і віці, і віслюк. Дітки дуже задоволені, адже можна їх погладити та годувати. А це доповнює це свято. Так як ми знаємо, що наша церква стара і Різдво таке сімейне свято, тому ми зараз зібралися всією родиною, і наші дітки навіть у вертепі виступали у вертепі", — розповіла Наталія Качина.

Суспільне Закарпаття

Катерина Бачинська співала у театралізованому вертепі в Горянській ротонді. Після виступу дівчинка підійшла погодувати віслюка.

"Цей вертеп символізує, те що Христос народився і віслюка привезли для радощів: он як дітки радіють, годують його. Він такий приємний, ніби плюшевий", — сказала Катерина Бачинська.

Загалом у вертепі розмістили вісім тварин, розповів настоятель Горянської ротонди отець Богдан Савула.

"Це була спільна ідея отців з Ужгорода аби створити якусь локацію подалі від центру, аби люди могли помолитися та відпочити від суєти мирської. Звірів ми привезли з міні-ферми в пасторальному центрі в Анталовцях. Отець Василь, який там служить поділився цими тваринками. Вони тут відпочивають і радують відвідувачів Горянської ротрнди", — сказав отець Богдан Савула.

За його словами, відвідати живий вертеп біля Горянської ротонди можна до 9 січня.

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