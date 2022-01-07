До нашої ери: майстер з Рівного виготовив копію динозавра

Рівненський майстер Віктор Гайбонюк виготовив копію брахіозавра. Це динозавр, що жив за часів пізнього юрського періоду. На цю роботу в нього пішло два місяці. Зовнішній вигляд цієї істоти чоловік вивчав за ілюстраціями в інтернеті та фільмами.

Справжній брахіозавр був заввишки орієнтовно 16 метрів. А от копія, яку виготовив Віктор Гайбонюк, сягає сім метрів у довжину, до трьох метрів у висоту та метр у ширину.

"Спочатку я розрахував розміри, які мають бути, щоб я міг винести з цього приміщення. Потім я зварив металевий каркас. Потім наніс масу, з якої відрізав лишнє і вийшов такий динозавр", – розповів майстер.

Фото: Суспільне Рівне У своїй майстерні рівнянин Віктор Гайбонюк дороблює останні штрихи на копії брахіозавра – надає його шкірі шорсткої структури.

Як один із зразків чоловік використовував зображення з науково-фантастичного фільму "Парк юрського періоду".

"Вони такі добренькі були. Це не були хижаки. Але думаю, хижаки на них крепко не нападали, бо вони мали солідні дуже розміри", – каже Віктор Гайбонюк.

Фото: Суспільне Рівне Рівненський майстер Віктор Гайбонюк та його робота – майже триметровий брахіозавр.

Цього динозавра майстер зробив на замовлення власників закладу харчування. Покриття Віктор Гайбонюк робив за технологією, за якою виготовляють яхти.

"Наносити це покриття - найбільша складність. Це покриття можна тільки горизонтально наносити, то мені треба для того щоб наносити перевертати. І мені треба трошечки допомога, щоб перевертати. Мені з ним важко боротися", – пояснює чоловік.

За освітою Віктор Гайбонюк – вчитель початкових класів. Нині вже 4 роки працює над приватними замовленнями.

"Художню освіту я набував в художній школі рівненській. В мене були дуже гарні викладачі. То я вмію гарно малювати і ліпити. І всякі фігури можу робити: з металу, з глини. Я себе художником називаю скромно", – пояснює він.

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