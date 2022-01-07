До нашої ери: майстер з Рівного виготовив копію динозавра

Рівненський майстер Віктор Гайбонюк виготовив копію брахіозавра. Це динозавр, що жив за часів пізнього юрського періоду. На цю роботу в нього пішло два місяці. Зовнішній вигляд цієї істоти чоловік вивчав за ілюстраціями в інтернеті та фільмами.
Справжній брахіозавр був заввишки орієнтовно 16 метрів. А от копія, яку виготовив Віктор Гайбонюк, сягає сім метрів у довжину, до трьох метрів у висоту та метр у ширину.
"Спочатку я розрахував розміри, які мають бути, щоб я міг винести з цього приміщення. Потім я зварив металевий каркас. Потім наніс масу, з якої відрізав лишнє і вийшов такий динозавр", – розповів майстер.
Як один із зразків чоловік використовував зображення з науково-фантастичного фільму "Парк юрського періоду".
"Вони такі добренькі були. Це не були хижаки. Але думаю, хижаки на них крепко не нападали, бо вони мали солідні дуже розміри", – каже Віктор Гайбонюк.
Цього динозавра майстер зробив на замовлення власників закладу харчування. Покриття Віктор Гайбонюк робив за технологією, за якою виготовляють яхти.
"Наносити це покриття - найбільша складність. Це покриття можна тільки горизонтально наносити, то мені треба для того щоб наносити перевертати. І мені треба трошечки допомога, щоб перевертати. Мені з ним важко боротися", – пояснює чоловік.
За освітою Віктор Гайбонюк – вчитель початкових класів. Нині вже 4 роки працює над приватними замовленнями.
"Художню освіту я набував в художній школі рівненській. В мене були дуже гарні викладачі. То я вмію гарно малювати і ліпити. І всякі фігури можу робити: з металу, з глини. Я себе художником називаю скромно", – пояснює він.
Читайте також
- "Краду в себе час, щоб зробити потіху": кравчиня з Рівненщини виготовляє новорічних гномів та оленів
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram