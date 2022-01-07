Вінничанин просить облаштувати пішохідну доріжку до Літнього театру

Вінничанин Віталій Пильнюк на сайті міськради зареєстрував петицію, в якій просить облаштувати пішохідну доріжку до Літнього театру з боку вулиці Магістратської.

Автор петиції каже, що в період дощів чи відлиги там утворюється болото.

"В період дощів або відлиги вхід в Центральний парк з боку вул. Магістратська стає майже неможливим через болото, що утворюється на вході. Пропозиція: прокласти пішохідну доріжку від входу в Центральний парк до площі перед Літнім театром", – зазначив автор петиції.

Станом на ранок 7 січня петиція зібрала 4 підписи із 350 необхідних для її розгляду. До кінця збору підписів залишилось 13 днів.

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