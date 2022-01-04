Вінничанин пропонує запустити додатковий маршрут до Вінницьких Хуторів

Вінничанин Владислав Тарнопольський на сайті міськради зареєстрував петицію, в якій просить призначити додатковий муніципальний автобус на Вінницькі Хутори. Каже, новий маршрут зможе приносити дохід в міський бюджет.

"Прошу Вас призначити додатковий муніципальний маршрут автобуса на Вінницькі Хутори по вул. Ватутіна хоча б раз в годину, тому що приватний маршрут 19-А, який обслуговує Вінницькі Хутори, є не багатовмісним та холодним у зимню пору року", – йдеться у петиції.

Автор петиції також зазначив, що приватний маршрут 19-А прямує тільки до центрального автовокзалу, в той час як, багато жителів та студентів Вінницьких Хуторів їздять на роботу та навчання в район Вишеньки.

Щоб петицію розглянули у міській раді, треба зібрати 350 підписів. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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