У середмісті Сум на Театральній площі патрульні поліціянти влаштували для містян, зокрема для дітей, поліцейські майстер-класи та розваги. Так 7 січня вирішили привітати сумчан з Різдвом, передає кореспондентка Суспільного, яка бачила святкування.
Фото: Суспільне Суми
Діти розповідали вірші та отримували за це від патрульних солодкий подарунок та дитячу книгу з правилами дорожнього руху.
Фото: Суспільне Суми
Також усі охочі могли приміряти бронежилети та посидіти у водійському кріслі патрульної машини.
Фото: Суспільне Суми
Для дорослих також була розвага під назвою "Випробуй у безпеці".
Фото: Суспільне Суми
Сумчанам запропонували одягнути тест-окуляри, котрі імітують стан алкогольного сп'яніння.
Фото: Суспільне Суми
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