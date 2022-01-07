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"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з Різдвом (ФОТО)
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"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з Різдвом (ФОТО)

Ганна Веретенник Юлія Марковська
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"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з Різдвом (ФОТО) Фото: Суспільне Суми

У середмісті Сум на Театральній площі патрульні поліціянти влаштували для містян, зокрема для дітей, поліцейські майстер-класи та розваги. Так 7 січня вирішили привітати сумчан з Різдвом, передає кореспондентка Суспільного, яка бачила святкування.

"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з РіздвомФото: Суспільне Суми

Діти розповідали вірші та отримували за це від патрульних солодкий подарунок та дитячу книгу з правилами дорожнього руху.

"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з РіздвомФото: Суспільне Суми

Також усі охочі могли приміряти бронежилети та посидіти у водійському кріслі патрульної машини.

"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з РіздвомФото: Суспільне Суми

Для дорослих також була розвага під назвою "Випробуй у безпеці".

"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з РіздвомФото: Суспільне Суми

Сумчанам запропонували одягнути тест-окуляри, котрі імітують стан алкогольного сп'яніння.

"П'яні" окуляри, бронежилети та патрульні машини: сумські поліціянти вітали містян з РіздвомФото: Суспільне Суми

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