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У музеї Пирогово влаштували влаштували різдвяні Святки. Як це було
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У музеї Пирогово влаштували влаштували різдвяні Святки. Як це було

Тетяна Яворович Анастасія Муратова
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У музеї Пирогово влаштували влаштували різдвяні Святки. Як це було Анастасія Муратова / Суспільне

У день Різдва Христового, яке 7 січня святкують християни східного обряду, на території Національниого музею народної архітектури "Пирогово" в Києві влаштували традиційну коляду та гуляння.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, відсвяткувати Різдво до музею приїхали українці з дітьми та гості з інших країн.

У народних гуляннях взяли участь 10 колективів з областей України, які показали гостям, як раніше колядники та вертепи із зірками ходили хатами та як їх варто приймати.

У музеї Пирогово влаштували влаштували різдвяні Святки. Як це булоАнастасія Муратова / Суспільне

Зокрема, організатори свята кажуть, що аби у хаті був мир та злагода і рік врожайним, колядників потрібно пускати на поріг.

У музеї Пирогово влаштували влаштували різдвяні Святки. Як це булоАнастасія Муратова / Суспільне
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Також гості музею мали змогу почути автентичні колядки з різних куточків України, познайомитись з обрядом водіння Кози, дізнатись про особливості традиційного атрибуту українського Різдва — дідуха.

У музеї Пирогово влаштували влаштували різдвяні Святки. Як це булоАнастасія Муратова / Суспільне

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