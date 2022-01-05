Не був пристебнутий за кермом. На Буковині в аварії травмувався чоловік

У селі Кам’яна Чернівецької області сталась аварія. Водій під час різкого гальмування, вдарився об кермо та травмував грудну клітку. За інформацією поліції, чоловік не був пристебнутий паском безпеки.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

Аварія трапилась ввечері 4 січня. 30-річний чоловік на автомобілі "ВАЗ-2105" не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги. Медики госпіталізували його до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від 3 400 до 8 500 гривень штрафу, виправні роботи або арешт чи обмеження волі.

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