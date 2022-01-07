Львовом пройде "Хода звіздарів": буде ситуативне перекриття руху транспорту

8 січня у Львові пройде традиційна "Хода звіздарів", через це у центральній частині міста ситуативно перекриватимуть рух транспорту. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рух транспорту тимчасово будуть обмежувати на площі Ринок з 13:00 до 13:20, а з 13:20 до 14:00 рух буде обмежений на проспекті Свободи.

8 січня "Хода звіздарів" пройде з вул. Ставропігійської через пл. Ринок – вул. Шевську – пл. Яворського – вул. Театральну до пр. Свободи.

Також 7 та 9 січня центральна частина Львова закрита для руху транспорту. Громадський транспорт курсує за схемою "вихідного дня".

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