На Маланку в Чернівцях прогнозують сильні пориви вітру

15 січня в Чернівцях та області прогнозують сильні пориви вітру. Вони можуть сягати 15-20 метрів за секунду.

Про це йдеться на сайті Чернівецького обласного центру з гідрометеорології.

Температура вдень буде від 1 до 3 градусів тепла. Опадів не очікують.

15 січня в Чернівцях проводитимуть фестиваль "Маланка-фест". До Чернівців приїдуть понад 30 колективів. Для виступів вони підготували конструкції, театралізовані сценки й танці.

Що відомо