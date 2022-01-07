На Маланку в Чернівцях прогнозують сильні пориви вітру

15 січня в Чернівцях та області прогнозують сильні пориви вітру. Вони можуть сягати 15-20 метрів за секунду.
Про це йдеться на сайті Чернівецького обласного центру з гідрометеорології.
Температура вдень буде від 1 до 3 градусів тепла. Опадів не очікують.
15 січня в Чернівцях проводитимуть фестиваль "Маланка-фест". До Чернівців приїдуть понад 30 колективів. Для виступів вони підготували конструкції, театралізовані сценки й танці.
Що відомо
- 14 січня у Чернівцях сильний вітер пошкодив дах кінотеатру "Чернівці". Через буревій в частині міста відключили вуличне освітлення. Також на вулиці Січових Стрільців повалило дерево.