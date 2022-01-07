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У Карпатах — сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори
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У Карпатах — сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори

Маріaна Басалига
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У Карпатах — сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори Фото: Valeriy Ignashov

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.

"7 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей — значна сніголавинна небезпека (третій рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

Станом на 8:25 7 січня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний 4-5 м/с. Температура повітря — -8°C.

7 січня в Україні синоптики не прогнозують опади та сильні морози, у західних областях вдень температура повітря становитиме від -1 до +2 °C.

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