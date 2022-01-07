Без опадів та сильних морозів. Якою буде погода в Україні на Різдво

У день Різдва Христового (за Юліанським календарем), 7 січня, в Україні обійдеться без опадів та сильних морозів — у всіх регіонах очікується температура близько 0 °С з невеликим вітром до 8 метрів за секунду.

За даними Sinoptik.ua, у Києві вдень 7 січня очікується -2 °С, без опадів, але погода протягом дня буде похмурою. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях термометри покажуть близько 0 °С.

На півночі України, а саме у Сумській, Чернігівській та Житомирській областях на Різдво температура повітря коливатиметься від -1 °С до +2 °С. У ніч 6 на 7 січня пройде сніг, а в святковий день очікується ясна погода.

У південних та східних областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Запорізькій) стовпчики термометрів удень піднімуться до +4 °С. Вранці буде хмарно, але ближче до обіду небо проясниться. Опадів не очікується.

На Заході України вдень температура повітря становитиме від -1 до +2 °С, погода буде хмарною, але без опадів. Лише у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях рано вранці пройде невеликий сніг. До Карпат на Різдво, за даними синоптиків, прийдуть помірні морози — до -14 °С у Буковелі та до -8 °С — на Драгобраті. Погода при цьому буде ясною, без опадів. А на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається третій рівень сніголавинної небезпеки.

Що відомо

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