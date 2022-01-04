Інформація щодо масового подання рапортів про звільнення поліцейськими в Пологівському районному відділенні поліції не відповідає дійсності. Також у поліції Запорізької області заявляють про планомірне просування такої інформації з метою дискредитації діяльності правоохоронців.

Про це йдеться в інформації, що оприлюднена на сайті ГУ Нацполіції області 4 січня.

У відділі комунікації повідомляють, що 31 грудня правоохоронці відділку №3 Пологівського відділення дійсно заявили про незадоволення матеріально-технічним забезпеченням та рівнем оплати понаднормової роботи.

Тоді ж відбулась зустріч з начальником ГУ НП в Запорізькій області Миколою Лушпієнко, під час якої учасники зібрання вирішили через профспілкову організацію направити звернення до депутатів, Кабміну, міністра МВС та президента.

Наразі, як зазначають в Нацполіції області, всі співробітники відділку працюють в штатному режимі. Жодного рапорту до апарату ГУНП не надходило.

Раніше у місцевому виданні "Токмак. UA" була оприлюднена інформація, що 38 поліцейських відділку №3 написали рапорти про звільнення. Їх правоохоронці показали журналістам. Серед причин звільнення зі служби в поліції вони вказали системне порушення умов праці та тиск щодо виконання кількісних показників роботи у виявленні правопорушень.

Стосовно поданих рапортів, як повідомляють місцеві журналісти, Микола Лушпієнко зазначив, що вони "написані юридично неправильно. І просив своїх підлеглих не поспішати зі звільненням".

Що відомо