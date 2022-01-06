Правозахисники закликали українську владу підтримати народ Казахстану

Правозахисні організації закликали владу України виступити на підтримку народу Казахстану на тлі протестів, що тривають у країні.
Відповідне звернення оприлюднене на порталі ZMINA. Його підписали 18 правозахисних організацій.
"Закликаємо уряд України зробити заяву щодо підтримки врегулювання ситуації в Казахстані із суворим дотриманням міжнародних стандартів прав людини та поваги до принципів демократії; підтримати народ Казахстану у прагненні реалізувати право на прозорі демократичні вибори та управління; забезпечити безпеку і в разі потреби надати надійний безпечний спосіб залишити Казахстан громадянам України, які натепер перебувають у Республіці Казахстан", – йдеться у тексті звернення.
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Також правозахисники вимагають у влади Казахстану дотримуватись прав людини.
"У світлі подій, що динамічно розвиваються, закликаємо владу Казахстану припинити порушувати взяті на себе міжнародні зобов’язання щодо дотримання прав людини у відповідь на протести та спрямувати всі зусилля на мирне врегулювання ситуації та побудову діалогу з суспільством", – зазначається у зверненні.
Серед іншого організації закликали владу Казахстану до наступних кроків:
- Забезпечити дотримання фундаментальних прав і свобод усіх мешканців Казахстану.
- Не допустити застосування воєнної сили для вирішення внутрішніх суперечностей Казахстану за допомогою іноземних військ та силових структур.
- Забезпечити незалежне, прозоре, швидке та ефективне розслідування вищезгаданих випадків, а також усіх випадків застосування сили правоохоронними органами та військовослужбовцями, які призвели до людських втрат.
- Притягнути до відповідальності посадових осіб за надмірне застосування сили та перевищення службових повноважень.
- Забезпечити дотримання права на справедливий суд для затриманих протестувальників.
- Забезпечити дотримання права на свободу інформації та безперешкодний доступ до різних засобів комунікації, зокрема доступу до мережі інтернет.
- Забезпечити повну безпеку усіх журналістів і їхню можливість висвітлювати події. Не допускати затримання журналістів. Негайно розслідувати всі випадки порушення прав журналістів.
- Забезпечити можливість представникам громадянського суспільства та міжнародних організацій безперешкодно здійснювати моніторинг ситуації та дозволити представникам Національного превентивного механізму відвідувати затриманих протестувальників.
- Повністю співпрацювати з ОБСЄ та ООН у врегулюванні ситуації, що склалася.
Серед організацій, які підписали звернення – Центр прав людини ZMINA, Центр громадянських свобод, Інститут масової інформації, Платформа звільнення політв’язнів, ГО "Вектор прав людини", Правозахисний центр "Дія", Восток SOS, "Поступ", Платформа прав людини, Освітній дім прав людини в Чернігові, КримSOS, Центр громадянської просвіти "Альменда", Free Belarus Center, ГО "MART", ГО "Дім вільної Росії", Проєкт "Без кордонів", Кримська правозахисна група, Дім прав людини "Крим".
Що відомо
- У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.
- Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.
- Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.
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