Правозахисники закликали українську владу підтримати народ Казахстану

Правозахисні організації закликали владу України виступити на підтримку народу Казахстану на тлі протестів, що тривають у країні.

Відповідне звернення оприлюднене на порталі ZMINA. Його підписали 18 правозахисних організацій.

"Закликаємо уряд України зробити заяву щодо підтримки врегулювання ситуації в Казахстані із суворим дотриманням міжнародних стандартів прав людини та поваги до принципів демократії; підтримати народ Казахстану у прагненні реалізувати право на прозорі демократичні вибори та управління; забезпечити безпеку і в разі потреби надати надійний безпечний спосіб залишити Казахстан громадянам України, які натепер перебувають у Республіці Казахстан", – йдеться у тексті звернення.

Також правозахисники вимагають у влади Казахстану дотримуватись прав людини.

"У світлі подій, що динамічно розвиваються, закликаємо владу Казахстану припинити порушувати взяті на себе міжнародні зобов’язання щодо дотримання прав людини у відповідь на протести та спрямувати всі зусилля на мирне врегулювання ситуації та побудову діалогу з суспільством", – зазначається у зверненні.

Серед іншого організації закликали владу Казахстану до наступних кроків:

Забезпечити дотримання фундаментальних прав і свобод усіх мешканців Казахстану.

Не допустити застосування воєнної сили для вирішення внутрішніх суперечностей Казахстану за допомогою іноземних військ та силових структур.

Забезпечити незалежне, прозоре, швидке та ефективне розслідування вищезгаданих випадків, а також усіх випадків застосування сили правоохоронними органами та військовослужбовцями, які призвели до людських втрат.

Притягнути до відповідальності посадових осіб за надмірне застосування сили та перевищення службових повноважень.

Забезпечити дотримання права на справедливий суд для затриманих протестувальників.

Забезпечити дотримання права на свободу інформації та безперешкодний доступ до різних засобів комунікації, зокрема доступу до мережі інтернет.

Забезпечити повну безпеку усіх журналістів і їхню можливість висвітлювати події. Не допускати затримання журналістів. Негайно розслідувати всі випадки порушення прав журналістів.

Забезпечити можливість представникам громадянського суспільства та міжнародних організацій безперешкодно здійснювати моніторинг ситуації та дозволити представникам Національного превентивного механізму відвідувати затриманих протестувальників.

Повністю співпрацювати з ОБСЄ та ООН у врегулюванні ситуації, що склалася.

Серед організацій, які підписали звернення – Центр прав людини ZMINA, Центр громадянських свобод, Інститут масової інформації, Платформа звільнення політв’язнів, ГО "Вектор прав людини", Правозахисний центр "Дія", Восток SOS, "Поступ", Платформа прав людини, Освітній дім прав людини в Чернігові, КримSOS, Центр громадянської просвіти "Альменда", Free Belarus Center, ГО "MART", ГО "Дім вільної Росії", Проєкт "Без кордонів", Кримська правозахисна група, Дім прав людини "Крим".

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

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