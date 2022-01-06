Протести у Казахстані: по допомогу до МЗС звернулися 43 українці

На тлі протестів, які тривають у Казахстані, по допомогу до Міністерства закордонних справ звернулися 43 українці, які перебувають на території країни.

Про це повідомив прессекретар українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони – пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана", – розповів він.

За словами посадовця, українці перебувають у безпеці.

"Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", – розповів Ніколенко.

Він додав, що, за інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту міста Алмати заплановане на 7 січня.

"Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчою нагодою", – зазначив прессекретар.

Ніколенко зауважив, що міністерство не має інформації про потрапляння українців у надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані. Також він закликав українців неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

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